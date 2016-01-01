ابراهيم دياز ، المغربي المُتنصل من جذوره الذي أطاح بالريال

اسمه إبراهيم عبد القادر دياز، وقد رفض تمثيل المنتخب المغربي في عدة مرات سابقة، مُقررًا التركيز على مستقبله في الفئات السنية الأصغر في إسبانيا، لاعب ملقة مضى على عقده الاحترافي مع مانشستر سيتي وكانت مواجهة الريال في ودية خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية فرصة له لكي يُظهر نفسه.

بدأ في أكاديمية شباب مسقط رأسه ملقة في العام 2010 وعندما بلغ عامه السادس عشر انتقل لمانشستر سيتي مقابل 200 ألف جنيه استرليني فقط، ولعب مباراته الأولى كبديل بقميص مانشستر سيتي في مواجهة سوانزي سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي.

الاسم الأول: إبراهيم

اسم الوالد: عبد القادر

السن: مواليد 3 أغسطس 1999 "17 عامًا".

مركزه: لاعب وسط مهاجم "رقم 10".

قدوته: ليونيل ميسي

عقده ممُتد حتى:2019.

دخل إبراهيم عبد القادر في الدقيقة 69 من عمر المباراة أمام ريال مدريد وكانت النتيجة وقتها تقدم السيتي بثلاثة أهداف نظيفة وبعد نزوله بـ13 دقيقة فاجيء دفاع الريال باختراق رائع بعد ثنائية بينه وبين زميله ثم سدد الكرة بين ثلاثة لاعبين بيسارية محكمة ليتسبب في أن يتذوق الريال طعم الرباعية في كأس الأبطال الودية في ميامي.

ورفض إبراهيم تمامًا فكرة تمثيل منتخب المغرب، البلد الذي تعود جذوره وجذور والده عبد القادر إليه وخاصةً بعد أن قدم أوراق اعتماده سريعًا مع منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا بتسجيل 3 أهداف في 9 مباريات وتألقه في بطولة أوروبا التي أقيمت في أذربيجان في صيف عام 2016.

ويمتلك المراهق الإسباني/المغربي إمكانيات مُعتبرة في التحكم بالكرة والركض بها مع عدم فقدانها وهذا ما جعل البعض يشبهه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما أنه يملك بعض السمات الشخصية الجيدة وأبرزها الجرأة والحدة في الثلث الأخير من الميدان.

البعض انتظر تحديد دوره مع الفريق الأول ووجهة نظر بيب غوارديولا به واتضح سريعًا في فترة الإعداد والمباريات التحضيرية أن من نوعية اللاعبين الذين يحبهم غوارديولا والذي قد يعتمد عليهم في بعض الفترات والمواقف في الموسم القادم، إلا ما إذا قرر إعارته ليحصل على خبرة ونضج أكبر على مستوى الشخصية.

المصدر : موقع Goal