الأماكن العشرة المفضلة لدى لاعبي كرة القدم لقضاء الإجازة

بعد موسم كروي طويل يلجأ اللاعبون للشواطئ لقضاء إجازتهم. هناك أماكن يفضلها النجوم العالميون على رأسها إحدى جزر الكاناري ومدينتان أمريكيتان. لكن من بين الأماكن العشرة الأولى المحببة للاعبين جاءت أيضا مدينة عربية؟

انتهى معظم لاعبي كرة القدم في أوروبا من قضاء إجازتهم وعادوا لدخول معسكرات التدريب استعداد للموسم الكروي الجديد 2017/2018. وبحسب موقع "شتوتغارتر-ناخريشتن" الألماني نقلا عن بوابة السفر الالكترونية "ترافيل بيرد" فإن جزيرة "إيبيزا" الإسبانية الواقعة ضمن مجموعة جزر الكناري هي المكان المحبب لقضاء الإجازة بالنسبة للاعب الكرة في أوروبا. حيث قضى فيها 42 لاعبا إجازتهم.

ومن بين هؤلاء الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي اصطحب عائلته معه ليقضي الإجازة هناك على متن أحد اليخوت. وقالت وسائل إعلام إسبانية إن تكلفة إيجار هذا الياخت 45 ألف يورو في الأسبوع. ولأنه حيثما يذكر رونالدو لابد من ذكر ميسي، فإن ميسى أيضا زار مع عائلته جزيرة إيبيزا في شهر يونيو/ حزيران ليستمتع بالمياه والشمس. ونشر موقع لمحبي وعشاق ميسي على تويتر صورة للاعب في أحد المطاعم ومعها صورة لفاتورة يقال إنها فاتورة ميسي في هذا المطعم وبلغت أكثر من 37 ألف يورو.

المركز الثاني احتلته مدينة لوس أنجليس، الأمريكية المشهورة بكثرة النخيل ومظاهر الحياة الفخمة. وكان جيروم بواتنيغ مدافع بايرن ميونيخ واحدا من 24 نجما كرويا قضوا أجازتهم في "مدينة الملائكة" كما يطلق عليها. أما المركز الثالث فكان من نصيب مدينة أمريكية كبرى أيضا هي نيويورك. وكان نجم بايرن ميونيخ نيكلاس سولى، من بين الذين قضوا إجازتهم هناك.

أما مدينة دبي الإماراتية فقد احتلت المركز الرابع بين الأماكن المحببة لقضاء الإجازة بالنسبة للاعبي الكرة العالميين. واحتلت مدينة ميامي الأمريكية المركز الخامس، وكان من بين زوارها هذا الصيف دوغلاس كوستا.

المركز السادس احتلته جزية ميكونوس اليونانية، وزارها هذا الصيف أيضا يوليان فايغل وبيير إمريك أوباميانغ، نجما بروسيا دورتموند الألماني.

أما مدينة النور "باريس" فجاءت في المركز السابع وكان من بين زوارها ماتس هوميلس نجم بايرن ميونيخ. وجاءت برشلونة معقل النادي الكاتالوني، والمطلة على البحر المتوسط في المركز الثامن. ثم جاءت لاس فيغاس الأمريكية في المركز التاسع وكان من زوارها أيضا هذا الصيف ماتس هوميلس. واحتلت مدينة ويلمستاد بجزر الكاريبي المركز العاشر.