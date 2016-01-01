كلاسيكو الارض بين البارصا و الريال مجانا على قناة مصرية
اخبارنا المغربية : مروان بنصالح
أعلنت شركة إعلام المصريين لمالكها رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة، أن قناة (أون سبورت)، On Sport ستنقل مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد حامل لقب الدوري وبرشلونة حامل لقب الكأس ، شهر غشت المقبل.
و وعدت القناة المصرية المفتوحة على النايل سات، بنقل مباراتي الذهاب و الاياب من كاس السوبر الاسباني ، يومي 13 غشت المقبل بالكامب نو و 16 من نفس الشهر بملعب سانتياغو برنابيو .
و تعتبر هذه من المرات القليلة التي ستتاح للمشاهد العربي فرصة متابعة كلاسيكو الارض مجانا دون اللجوء الى المقهى او دفع المال للمشاهدة عبر القنوات المشفرة.
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