مباراة نهائي "السوبر الفرنسي" مجانا على قناة الرياضية
أخبارنا المغربية - متابعة
أعلنت قناة الرياضية ، أنها ستقوم بنقل مباراة نهائي كأس السوبر الفرنسي المرتقبة مساء اليوم السبت بين موناكو الفرنسي وباريس سان جيرمان الفرنسي.
و كتبت القناة المغربية في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك "بي ان سبورتس تفوت للرياضية المغربية حقوق البث الفضائي لمباراة موناكو – باري سان جيرمان و التي ستجرى هذا المساء بمدينة طنجة الساعة الثامنة ".
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