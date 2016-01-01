مباراة نهائي "السوبر الفرنسي" مجانا على قناة الرياضية

أخبارنا المغربية - متابعة

أعلنت قناة الرياضية ، أنها ستقوم بنقل مباراة نهائي كأس السوبر الفرنسي المرتقبة مساء اليوم السبت بين موناكو الفرنسي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

و كتبت القناة المغربية في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك "بي ان سبورتس تفوت للرياضية المغربية حقوق البث الفضائي لمباراة موناكو – باري سان جيرمان و التي ستجرى هذا المساء بمدينة طنجة الساعة الثامنة ".