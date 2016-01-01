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رسميا...المغرب يترشح لاستضافة كأس إفريقيا للمحليين بدلا عن كينيا

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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رسميا...المغرب يترشح لاستضافة كأس إفريقيا للمحليين بدلا عن كينيا

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم السبت على وضع طلب احتضان كأس إفريقيا للاعبين المحليين "شان" بدلا عن كينيا التي سحب منها الاتحاد الإفريقي التظيم .

هذا وعرض المغرب خدماته على الاتحاد الإفريقي، حيث من المتوقع أن يكون المرشح الوحيد لاستضافة الدورة خاصة مع قرب موعد انطلاقتها والمحدد في يناير 2018.

للإشارة فإن هناك جهات داخل الكاف تسعى جاهدة لسحب تنظيم "كان 2019 " من الكاميرون ومنحها للمغرب أيضا من أجل توفير أعلى ظروف نجاح العرس الإفريقي.

 
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