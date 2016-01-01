بسبب التوتر الذي تشهده المدينة، برشلونة يطالب بتأجيل مباراته ولاس بالماس يرد
ذكرت تقارير إخبارية أن نادي برشلونة طالب الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتأجيل مباراته أمام لاس بالماس، المقررة اليوم الأحد على ملعب كامب نو، بسبب التوتر الذي تشهده المدينة، على خلفية استفتاء انفصال إقليم كاتالونيا.
ومن ناحية أخرى أعلن لاس بالماس في بيان أن رابطة الدوري وافقت على أن يلعب مباراة اليوم، التي تأتي في إطار الجولة السابعة من "الليغا"، بقمصان مطبوع عليها علم إسبانيا، تعبيراً من النادي عن رفضه لاستفتاء الإقليم ذاتي الحكم.
وأصرت سلطات إقليم كاتالونيا تنظيم الاستفتاء الانفصالي اليوم، رغم أن المحكمة الدستورية قررت إلغاءه.
وانتشرت قوات الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسباني في عدة مراكز اقتراع بمدينة برشلونة لمنع التصويت في الاستفتاء، ما أدى إلى حدوث مناوشات بين عناصر الأمن والأشخاص المعتصمين بداخل المقار الانتخابية.
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