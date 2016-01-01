بالفيديو : 8 أهداف في تعادل سوسيداد ضد بيتيس

تعادل ريال سوسيداد مع ريال بيتيس بأربعة أهداف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أنويتا ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الإسباني يوم الأحد.

تقدم الضيوف في الدقيقة السادسة عن طريق أنطونيو سنابريا الذي استغل تمريرة فابيان الرائعة ليسجل هدف بيتيس الأول.

جاء رد سوسيداد سريعا وتعادل ويليان جوزيه برأسية في الدقيقة 13 مستغلا عرضية ألفارو أورديوزولا.

ووضع ميكيل أويارزبال ريال سوسيداد في المقدمة في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول بعدما حول عرضية كيفن رودريجز بقدمه في مرمى أنطونيو أدان حارس بيتيس.

وتعادل ريال بيتيس بعد 3 دقائق عن طريق زهير فضال برأسية في الدقيقة 29 من عمر الشوط بعدما ارتقى لركنية نفذها أندريس خواردادو.

وبعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني، عاد جواردادو وصنع الهدف الثالث لخواكين بتمريرة رائعة جعلت الجناح الإسباني منفردا بالحارس جيرونيمو رولي ليتقدم بيتيس من جديد.

وتعادل ريال سوسيداد للمرة الثانية عن طريق خافيير بريتو في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وعاد وتقدم بيتيس من جديد عن طريق سيرجيو ليون الذي سجل من مجهود فردي رائع في الدقيقة 84.

وسجل دييجو يورنتي مدافع سوسيداد هدف التعادل في الدقيقة 86 بعدما ارتقى لعرضية أسير إيارمندي.

ورفع تعادل الفريقين رصيد ريال سوسيداد للنقطة 10 في المركز السابع، فيما وصل بيتيس للنقطة 13 ليحتل المركز الرابع في انتظار نتائج فالنسيا مع إيبار وريال مدريد مع إسبانيول أصحاب المركز الخامس والسادس برصيد 12 و11 نقطة على التوالي.

وسيواجه ريال بيتيس فالنسيا في الجولة المقبلة على ملعب فيامارين، فيما سيخرج سوسيداد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس على ملعب ميندزورزا.