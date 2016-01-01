كارثة أخرى تضرب بايرن بطلها ريبيري

أكد المدرب المؤقت لفريق بايرن ميونخ، الفرنسي ويلي سانيول، أن لاعبه الفرنسي فرانك ريبيري تعرض للإصابة في الركبة خلال مباراة الفريق التي انتهت بالتعادل مع مضيفه هيرتا برلين 2-2 اليوم الأحد، في الجولة 7 من الدوري الألماني.

وأشار سانيول إلى أنه من المشتبه أن إصابة ريبيري هي قطع في أربطة الركبة اليسرى.

وأوضح سانيول: "الطبيب أشار إلى إصابته بقطع في الرباط الداخلي للركبة، ولكننا نحتاج لإجراء مزيد من الفحوص".

ويحتاج ريبيري إلى متابعة على مدار اليوم، علماً بأنه تعرض للإصابة دون تدخل من أي لاعب من الفريق المنافس.