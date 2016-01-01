استقال نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني للعلاقات الدولية والمؤسسية كارليس فيلاروبي، اليوم الأحد، نتيجة لمعارضته قرار النادي يلعب مواجهة فريقه ولاس بالماس في "الليغا"، حتى ولو دون جمهور.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن المسؤول كان مع الرأي القائل بعدم لعب اللقاء بسبب الأحداث التي شهدتها كاتالونيا، ضمن الاستفتاء غير القانوني على استقلال الاقليم.

وقال رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو رداً على سؤال بخصوص قرار النائب "الأمر ليس سهلاً وبالتأكيد لا يمكن أن يتفق الجميع على نفس الشيء".

وقرر مجلس إدارة النادي لعب المباراة دون جمهور وأعلن هذا الأمر في بيان.

وجاء في البيان "يدين برشلونة الأحداث التي جرت اليوم في عدة بلدات في كاتالونيا لمنع ممارسة الحق الديمقراطي والتعبير الحر للمواطنين".