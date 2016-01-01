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قرعة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018: المجموعات

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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قرعة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018: المجموعات

في ما يلي نتائج عملية سحب قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018 ، التي جرت اليوم الجمعة بقصر الكرملين بموسكو: - المجموعة الاولى: روسيا والسعودية ومصر والأوروغواي.

- المجموعة الثانية: البرتغال واسبانيا والمغرب وايران.

- المجموعة الثالثة: فرنسا واستراليا والبيرو والدنمارك. 

- المجموعة الرابعة: الأرجنتين وايسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

- المجموعة الخامسة: البرازيل وسويسرا وكوستاريكا وصربيا.

- المجموعة السادسة: ألمانيا (حاملة اللقب) والمكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.

- المجموعة السابعة: بلجيكا وبنما وتونس وانجلترا.

- المجموعة الثامنة: بولونيا والسنغال وكولومبيا واليابان. وستقام النهائيات على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية، بين 14 يونيو و15 يوليوز. 

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