قرعة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018: المجموعات

في ما يلي نتائج عملية سحب قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018 ، التي جرت اليوم الجمعة بقصر الكرملين بموسكو: - المجموعة الاولى: روسيا والسعودية ومصر والأوروغواي.



- المجموعة الثانية: البرتغال واسبانيا والمغرب وايران.



- المجموعة الثالثة: فرنسا واستراليا والبيرو والدنمارك.



- المجموعة الرابعة: الأرجنتين وايسلندا وكرواتيا ونيجيريا.



- المجموعة الخامسة: البرازيل وسويسرا وكوستاريكا وصربيا.



- المجموعة السادسة: ألمانيا (حاملة اللقب) والمكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.



- المجموعة السابعة: بلجيكا وبنما وتونس وانجلترا.



- المجموعة الثامنة: بولونيا والسنغال وكولومبيا واليابان. وستقام النهائيات على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية، بين 14 يونيو و15 يوليوز.