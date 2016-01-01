قرعة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018: المجموعات
في ما يلي نتائج عملية سحب قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018 ، التي جرت اليوم الجمعة بقصر الكرملين بموسكو: - المجموعة الاولى: روسيا والسعودية ومصر والأوروغواي.
- المجموعة الثانية: البرتغال واسبانيا والمغرب وايران.
- المجموعة الثالثة: فرنسا واستراليا والبيرو والدنمارك.
- المجموعة الرابعة: الأرجنتين وايسلندا وكرواتيا ونيجيريا.
- المجموعة الخامسة: البرازيل وسويسرا وكوستاريكا وصربيا.
- المجموعة السادسة: ألمانيا (حاملة اللقب) والمكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.
- المجموعة السابعة: بلجيكا وبنما وتونس وانجلترا.
- المجموعة الثامنة: بولونيا والسنغال وكولومبيا واليابان. وستقام النهائيات على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية، بين 14 يونيو و15 يوليوز.
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