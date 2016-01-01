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"ماركا" الاسبانية تحذر من المنتخب المغربي و تؤكد أنه قادر على خلق مفاجأة مدوية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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"ماركا" الاسبانية تحذر من المنتخب المغربي و تؤكد أنه قادر على خلق مفاجأة مدوية

أخبارنا المغربية ـ عادل الوزاني

اعتبرت صحيفة "ماركا" أن طريق المنتخب الاسباني نحو ثمن نهائي مونديال روسيا لن يكون سهلا ، بعد وقوعه في مجموعة تضم بطلة أوروبا البرتغال بقيادة النجم كريستيانو رونالدو ، و المنتخب المغربي العائد بقوة و الذي اعتبرت أنه سيبحث عن خلق المفاجأة اضافة الى المنتخب الايراني الذي يدربه البرتغالي كيروش .

و أكدت الصحيفة الاسبانية أن الاسود استعادوا بريقهم  أخيرا بعد غياب طويل عن المونديال ، و ذلك بقيادة الفرنسي هيرفي رونار و بتشكيلة تضم لاعبين اعتادوا المنافسة في أعلى مستوى بأوروبا، كالمهدي بنعطية مدافع اليوفي و أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد الواعد و نور الدين أمرابط نجم ليغانيس و بلهندة صانع ألعاب غلطة سراي.

و أشارت "ماركا" الى أن لاعبين من هذا المستوى سيشكلون حتما خصما صعب المنال للماتادور في اللقاء الذي سيجرى يوم الاثنين 25 يونيو بمدينة كالينينغراد، كما قدمت تحليلا مفصلا عن الاسود و تشكيلته النموذجية.

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