مدرب إسباني سابق في تصريح غريب: المغرب خطير.. والبرتغال أسهل منتخبات "الأول"

أكد المدرب الأسبق للمنتخب الإسباني لكرة القدم خافيير كليمنتي، بعدما أوقعت قرعة كأس العالم 2018 بروسيا إسبانيا في المجموعة الثانية مع البرتغال وإيران والمغرب، إن منتخب "أسود الأطلس" خطير، وإيران "غير متوقع"، أما "البحارة" فهم أسهل منتخبات المستوى الأولى.

وقال كليمنتي، الذي تولى تدريب "لا روخا" بين عامي 1992 و1998 في تصريحات عقب القرعة إن "مجموعة إسبانيا تروق لي، ولكنها خطيرة، المغرب خطير، لقد لعبت ضدهم، ولديهم لاعبون جيدون جداً، ولكنهم فوضويون قليلاً، إيران خطيرة لأنها غير متوقعة، مضيفاً أن البرتغال تعد أسهل منتخبات المستوى الأول".

وشهد كليمنتي القرعة في مدينة الرياضة التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد برفقة المدرب السابق أيضاً فيسنتي ديل بوسكي ولاعبين سابقين من الفريق الوطني.

واعتبر المدرب السابق أن المجموعة الثانية جيدة، لافتاً إلى أن المباراة الأولى التي ستخوضها إسبانيا أمام البرتغال في 15 من يونيو (حزيران) "جوهرية"، لأن التالي سيتوقف عليها، وتذكر كيف أثرت الهزيمة أمام نيجيريا (3-2) على المنتخب الذي كان يقوده في انطلاقة مونديال فرنسا 1998.

وأشار إلى أن "المونديال صعب، والمباراة الأولى تكون حاسمة، وسنواجه عدواً صعباً في الأولى، وهو البرتغال، وهذا هو السيء"، ولكنه لفت أيضاً إلى أن إسبانيا خسرت المباراة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010 أمام سويسرا ولكنها فازت بالبطولة.

وفيما يتعلق بخصم إسبانيا بثمن النهائي حال تأهلها، والذي سيخرج من المجموعة الأولى التي تضم روسيا وأوروغواي والسعودية ومصر، أكد كليمنتي أن المنتخب الروسي لديه ميزة إضافية باعتباره المضيف، سواء لدعم جمهوره أو على مستوى التحكيمي.

وأضاف أنه يود أن تواجه "إسبانيا روسيا في اللقاء الأخير، ولكنني أفضل في المرحلة الثانية أوروغواي، رغم أنها خصم قوي وصلب، ولا أستبعد مصر أيضاً".