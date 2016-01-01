"فيفا" يعدل مواعيد 6 مباريات في مونديال روسيا
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعديل مواعيد 6 من مباريات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك بعد قرعة البطولة التي أجريت أمس الجمعة، في العاصمة الروسية موسكو.
وعدل "فيفا" توقيتات بدء مباريات الدنمارك مع أستراليا، وفرنسا مع بيرو، وكوريا الجنوبية مع المكسيك، وألمانيا مع السويد، وبولندا مع السنغال، وكولومبيا مع اليابان في الدور الأول للبطولة.
وتقام فعاليات البطولة من 14 يونيو (حزيران) إلى 15 يوليو (تموز) المقبلين على ملاعب 12 إستاداً في 11 مدينة.
ويلتقي المنتخب الروسي المضيف نظيره السعودي في المباراة الافتتاحية للبطولة على إستاد "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.
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