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حارس بنيفنتو يمنح فريقه نقطة تاريخية بهدف في الوقت القاتل (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 4 دقيقة مضت
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حارس بنيفنتو يمنح فريقه نقطة تاريخية بهدف في الوقت القاتل (فيديو)

سجل ألبرتو برنيولي حارس مرمى فريق بنيفنتو، اليوم الأحد، هدفا رائعا من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه تعادلا ثمينا أما نادي ميلانو بنتيجة 2-2 ويمكنه بالتالي من إحراز أول نقطة له في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم بعد 14 مباراة.

وتقدم ميلانو، الذي خاض أول مباراة تحت قيادة المدرب جينارو غاتوسو بعد تعيينه يوم الاثنين الماضي، مرتين في النتيجة بفضل هدفي جياكومو بونافنتورا ونيكولا كالينيتش، لكنه تراجع بعد طرد لاعبه اليسيو رومانيولي لحصوله على الانذار الثاني في الدقيقة 75.



وترك برنيولي مرماه ليساند الهجوم مستغلا ركلة حرة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليسجل هدف فريقه الثاني، بعد هدف أول سجله اللاعب جورج بوشكاش .

وأصبح برنيولي أول حارس مرمى يسجل هدفا في دوري الدرجة الأولى الايطالي منذ ماسيمو تايبي حارس ريجينا في 2001.


 

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