الرئيسية | رياضة | كورة عالمية | خيتافي يهزم فالنسيا ويقدم هدية لبرشلونة

خيتافي يهزم فالنسيا ويقدم هدية لبرشلونة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
خيتافي يهزم فالنسيا ويقدم هدية لبرشلونة

قدم خيتافي هدية على طبق من ذهب لبرشلونة، بعدما أذاق فالنسيا خسارته الأولى في "الليغا" هذا الموسم، بعد أن تغلب عليه 0-1 على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، ضمن الجولة الـ14 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. 

 

وعلى الرغم من لعب أصحاب الأرض منقوصين من لاعب منذ الدقيقة 25، بعد طرد الأوروغوياني ماورو أرامباري بالبطاقة الصفراء الثانية، إلا أن لاعبي فالنسيا فشلوا في استغلال هذا النقص العددي من أجل حسم اللقاء، ليأتي العقاب من الفريق المدريدي الذي افتتح باب التسجيل في الدقيقة 66 عبر لاعب الوسط المخضرم ماركيل بيرغارا. 

 

وبهذه النتيجة، يسقط "الخفافيش" في فخ الخسارة الأولى لهم هذا الموسم، ليتجمد رصيدهم عند 31 نقطة، ويفشلوا في تضييق الخناق على الفريق الكاتالوني الذي تعثر بتعادله الإيجابي 2-2 أمام سلتا فيغو، ليصبح الفارق بينهما 5 نقاط. 

 

في المقابل، استعاد خيتافي انتصاراته في المسابقة، بعد الخسارة في الجولة الماضية خارج الديار أمام إسبانيول، ليرتفع رصيده لـ19 نقطة في المركز 8 مؤقتاً.

مجموع المشاهدات: 660 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)