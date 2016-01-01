خيتافي يهزم فالنسيا ويقدم هدية لبرشلونة

قدم خيتافي هدية على طبق من ذهب لبرشلونة، بعدما أذاق فالنسيا خسارته الأولى في "الليغا" هذا الموسم، بعد أن تغلب عليه 0-1 على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، ضمن الجولة الـ14 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وعلى الرغم من لعب أصحاب الأرض منقوصين من لاعب منذ الدقيقة 25، بعد طرد الأوروغوياني ماورو أرامباري بالبطاقة الصفراء الثانية، إلا أن لاعبي فالنسيا فشلوا في استغلال هذا النقص العددي من أجل حسم اللقاء، ليأتي العقاب من الفريق المدريدي الذي افتتح باب التسجيل في الدقيقة 66 عبر لاعب الوسط المخضرم ماركيل بيرغارا.

وبهذه النتيجة، يسقط "الخفافيش" في فخ الخسارة الأولى لهم هذا الموسم، ليتجمد رصيدهم عند 31 نقطة، ويفشلوا في تضييق الخناق على الفريق الكاتالوني الذي تعثر بتعادله الإيجابي 2-2 أمام سلتا فيغو، ليصبح الفارق بينهما 5 نقاط.

في المقابل، استعاد خيتافي انتصاراته في المسابقة، بعد الخسارة في الجولة الماضية خارج الديار أمام إسبانيول، ليرتفع رصيده لـ19 نقطة في المركز 8 مؤقتاً.