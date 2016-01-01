مَن هو "الإسرائيلي" الذي تبادل قميصه مع المصري محمد صلاح!

أشاد لاعب برايتون الإنجليزي لكرة القدم، بيرم كيال، ذو الأصول الفلسطينية، بنجم لاعب ليفربول المصري محمد صلاح، بعد لقاء فريقي النجمين ، أمس السبت، ضمن الجولة 15 من البريمير ليغ.

وينحدر بيرم كيالي من بلدة "جديدة المكر" العربية في داخل الخط الأخضر.

يذكر أن عددا من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ذكروا أن صلاح التقى لاعبا إسرائيليا، لكن الحقيقة أن الفرعون المصري التقى لاعبا فلسطينيا من أبناء البلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر.

ولا يستطيع المواطنون الفلسطينيون داخل الأخضر الحصول على جنسية سوى الجنسية الإسرائيلية.

ونشر بيرم كيال صورة له مع الفرعون المصري، على صفحته في "إنستغرام"، وعلق عليها قائلا: "شرف عظيم كان لي بلقاء النجم العربي المصري الكبير محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، حيث تداولنا الحديث وباللغة العربية واستمتعت بالحديث معه وأعجبت برقيه وأدبه وأخلاقه العالية. فعلا هو إنسان قبل أن يكون نجما عالميا من الطراز الأول .. وخلال اللقاء تبادلنا القمصان .. وكم تمنيت لو كانت نتيجة المباراة مغايرة، على الأقل التعادل لكان حديثي معه اكثر متعة وأكثر وقت .. أتمنى له دوام التألق والنجاح، ولفريقي برايتون حظا أوفر في المباريات القادمة ويكون لي شخصيا بصمة بنجاحه ..".

يذكر أن بيرم كيال نشر تغريدة بمناسبة عيد المولد النبوي.

وانتهت المباراة بفوز ساحق للريدز على برايتون بنتيجة (5-1)، في عقر داره، بيد أن الهداف محمد صلاح خرج من الملعب، في الدقيقة 80، من دون أن يهز شباك الخصم، ودخل بدلا منه زميله أليكس تشيمبرلين.