كيف تحجز تذكرتك لمونديال روسيا 2018؟

بعد القرعة النهائية، التي حددت معالم المجموعات في نهائيات كأس العالم 2018 FIFA، تُستأنف عملية بيع التذاكر لعروس بطولات FIFA بدءاً من 5 ديسمبر(كانون الأول).

وسيكون بإمكان عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم تقديم طلباتهم للحصول على تذاكر البطولة حصرياً على موقع FIFA.com/tickets، حيث ستقام عملية البيع الثانية على مرحلتين:

اختيار عبر قرعة عشوائية من 5 ديسمبر(كانون الأول) 2017 حتى 31 يناير(كانون الثاني) 2018.

سيكون بإمكان عشاق كرة القدم التقدم بطلباتهم للحصول على تذاكر مباريات فردية محددة أو تذاكر مخصصة لملعب معين أو تذاكر المشجعين. وإذا كان عدد الطلبات أكثر من التذاكر المتاحة خلال هذه المرحلة، سيتم تخصيص التذاكر من خلال سحب عشوائي دون الأخذ في الاعتبار تاريخ تقديم الطلب، حيث ستكون للجميع نفس الفرصة في الحصول على التذاكر، سواء لأولئك الذين تقدموا بطلب في اليوم الأول أو لأولئك الذين تقدموا بطلب في اليوم الأخير.

مرحلة بنظام الأسبقية من 13 مارس(آذار) إلى 3 أبريل (نيسان) 2018.

سيكون بإمكان عشاق كرة القدم شراء التذاكر في الوقت الحقيقي على موقع FIFA.com/tickets مع الحصول على تأكيد فوري للطلبات الناجحة، حسب التوافر.

تذاكر المشجعين وتذاكر المشجعين المشروطة

بالإضافة إلى تذاكر المباريات الفردية (بما في ذلك تذاكر الفئة 4 المخصصة حصرياً للمقيمين في روسيا) والتذاكر المخصصة لكل ملعب على حدة، يمكن طلب تذاكر المشجعين اعتباراً من 5 ديسمبر(كانون الأول).

بإمكان المشجعين الرسميين لجميع الاتحادات الأعضاء الـ32 المشاركة في البطولة أن يطلبوا تذاكر المشجعين وتذاكر المشجعين المشروطة لمباريات منتخباتها الوطنية. وجدير بالذكر أن تذاكر المشجعين هي تذاكر لكل المباريات الثلاث لفريق معين خلال مرحلة المجموعات. أما تذاكر المشجعين المشروطة فهي تذاكر لكل مباراة من المباريات الأربع التي من المحتمل أن يخوضها فريق معين خلال أدوار خروج المغلوب، ويتوقف تخصيص هذه التذاكر على تأهل الفريق المعني لهذه الأدوار الإقصائية. هذا وتُخصص لكل اتحاد من الاتحادات الأعضاء المشاركة 8% من التذاكر القابلة للشراء في كل ملعب من الملاعب التي يخوض عليها مبارياته.

تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة

خصص FIFA تذاكر حصرية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إعداد مقاعد خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على التنقل والمشجعين المصنفين على أنهم يعانون من السمنة المفرطة.

طرق الدفع

يمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الدفع من نوع Visa أو Visa Checkout، علماً أن Visa هي شريك FIFA الرسمي لخدمات الدفع.

سيتم تسليم التذاكر التي تم شراؤها خلال مرحلتي البيع 1 و2 للمشجعين دون رسوم إضافية، إذ من المقرر أن يبدأ التسليم خلال الأسابيع التي تسبق البطولة، أي في الفترة بين أبريل(نيسان) ومايو(أيار) 2018 (مع إمكانية تغيير التاريخ).

وسيتم إخطار جميع الزبائن بحالة طلباتهم في أجل أقصاه 12 مارس(آذار) 2018.

تخصيص إجمالي 742,760 تذكرة حتى الآن

تم تخصيص 742,760 تذكرة خلال فترتي المرحلة الأولى للمبيعات. وبينما جاءت معظم طلبات التذاكر في المرحلة الأولى للمبيعات من روسيا، ارتفع الطلب الدولي بصورة تدريجية وهو الآن يشكّل 47% من جميع الطلبات حتى الآن، إذ تضم قائمة البلدان العشرة الأكثر طلباً للتذاكر كلاً من الولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا والصين والمكسيك وإسرائيل والأرجنتين وأستراليا وإنجلترا.

بطاقة هوية المشجع

بناءً على طلب السلطات الروسية، لحضور مباريات كأس العالم 2018 FIFA داخل الملاعب، يتعيّن على الجماهير التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية المشجع – وهي بطاقة الهوية الرسمية التي تُمنح للمشجعين بمناسبة هذه البطولة. وتُنصح الجماهير بالتقدم للحصول على هذه الوثيقة المجانية فور استلامهم رسالة البريد الإلكتروني التي تؤكد حصولهم على التذاكر.

لدخول ملاعب كأس العالم 2018 FIFA، يُشترط أن يكون لدى الجماهير بطاقة هوية مشجع وتذكرة سارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن بطاقة هوية المشجع تمنح الجماهير مزايا وخدمات إضافية يقدمها البلد المضيف مثل دخول الاتحاد الروسي دون تأشيرة ووسائل تنقل معينة مجانية بين المدن المضيفة واستخدام مجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات.