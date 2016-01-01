قرعة ثمن نهائي كأس إسبانيا: منير المحمدي يواجه ريال مدريد .. و هذه باقي المواجهات

أوقعت قرعة كأس ملك إسبانيا، اليوم الثلاثاء، فريق برشلونة في مواجهة محفوفة بالمخاطر في ضيافة سلتا فيغو في دور 16، وذلك بعد ثلاثة أيام من تعادل الفريقين 2-2 في الدوري الإسباني.

وحصل ريال مدريد على قرعة أسهل، إذ سيواجه نومانسيا الذي يلعب له الحارس المغربي منير المحمدي، بينما سيلعب أتلتيكو مدريد مع فريق ييدا إسبورتيو المقبل من الدرجة الثالثة، والذي انتفض في الدور السابق، وأطاح بريال سوسيداد ليبلغ دور 16 لأول مرة.

وسيلعب فورمنتيرا، وهو الفريق الآخر الوحيد المتبقي من الدرجة الثالثة، مع ألافيس الذي بلغ النهائي الموسم الماضي.

وسيلتقي قادش المنتمي للدرجة الثانية مع إشبيلية، بعدما تفوق على ريال بيتيس في الدور الماضي، بينما تقام باقي المواجهات بين فرق من الدرجة الأولى.

وسيلعب فالنسيا مع لاس بالماس، وليغانيس مع فياريال، وليفانتي مع إسبانيول.

وتقام مباريات دور 16 بنظام الذهاب والإياب الشهر المقبل.