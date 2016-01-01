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زيدان: علينا احترام رونالدو.. تبقى له 6 أشهر

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 27 دقيقة مضت
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زيدان: علينا احترام رونالدو.. تبقى له 6 أشهر

قال مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، اليوم الثلاثاء، إن مهاجمه كريستيانو رونالدو يستحق المزيد من الاحترام، وأبدى مساندته لقائد البرتغال في الظهور بشكل أفضل في النصف الثاني من الموسم بعد أسوأ بداية له في الدوري. 

 

وسجل رونالدو هدفين في 10 مباريات بالدوري، وتعرض لانتقادات من وسائل إعلام اسبانية عقب أدائه خلال التعادل سلبياً مع  بلباو، ليظل الفارق بين حامل اللقب وبرشلونة المتصدر 8 نقاط.

 

وقال زيدان في مؤتمر صحافي قبل استضافة بروسيا دورتموند، غداً الأربعاء: "أعتقد أن كريستيانو رونالدو يستحق احتراماً أكبر لأنه لاعب كبير، وعندما لا تسير الأمور معه بشكل جيد الجميع يتحدث عنه".

 

وأضاف: "النادي والجماهير التي تحب رونالدو تدرك ما يفعله.. الموسم الماضي قدم أداءً استثنائياً.. نحن في منتصف الموسم ولا يزال أمامنا 6 أشهر متبقية على نهايته.. 6 أشهر وقت طويل للغاية لرونالدو".

 

وقدم رونالدو مستويات عالية في بطولة دوري الأبطال التي يتصدر قائمة هدافيها بـ8 أهداف في 5 مباريات، وفي طريقه ليصبح هداف البطولة للعام السادس على التوالي.

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