"دا فينشي ميني" طابعة ثلاثية الأبعاد بأقل من 300 دولار

أعلنت شركة "XYZprinting" المتخصصة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد أمس الخميس، طرحها للطابعة ثلاثية الأبعاد "دا فينشي ميني" (da Vinci Mini 3D)، التي تتميز بسهولة الاستخدام والتنقل وسعرها المقبول وتوفيرها لحلول الطباعة ثلاثية الأبعاد.



وتتوجه الطابعة ثلاثية الأبعاد الجديدة للطلاب والمعلمين والشركات الصغيرة، وتعتبر الأقل تكلفة من الناحية السعرية، إذ يبلغ ثمنها حوالي 290 دولاراً أمريكياً، وتتوفر للطلب عبر متجر الشركة على شبكة الإنترنت.



وعملت الشركة على تصميم الطابعة لتلبي احتياجات جميع الأفراد من جميع المستويات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمعلمين والطلاب والحرفيين الذين يسعون إلى الحصول على طباعة 3 دي سهلة الاستخدام.



وتأتي الطابعة بوزن خفيف حوالي 10 كلغ وأبعاد صغيرة 15.75×13.23×14.25 إنش، مما يسمح لها بالعمل والطباعة في أي مكان وإنشاء نماذج تصل أحجامها إلى 5.9×5.9x 5.9 إنش، كما يمكن للمستخدمين استعمال البرمجية التابعة للشركة للنمذجة ثلاثية الأبعاد بشكل مجاني.



وتقدم الطابعة إمكانيات الاتصال اللاسلكي واي فاي بشكل مدمج ضمنها، مما يوفر للمستهلكين البساطة وقابلية الاستخدام، بالإضافة إلى امتلاكها للعديد من المميزات، والتي غالباً ما ترتبط مع الطابعات ثلاثية الأبعاد الأكثر تكلفة.



ويحتوي الجهاز على ضوابط المعايرة الذاتية الخاصة بالطباعة، مما يسهل على المستخدمين التعامل معها، وتعتبر المواد المستخدمة في عملية الطباعة صديقة للبيئة وآمنة وغير سامة وقابلة للتحلل الحيوي وخالية من المعادن.



كما تمتلك نظام التحميل الذاتي للخيوط، مما يعفي المستخدمين من عملية تغذية الطابعة يدوياً بخيوط PLA، وهي المواد البلاستيكية التي يتم استخدامها لإنشاء الكائنات المطبوعة، ووضعها بشكل صحيح لتجنب الانسداد.



وتمتلك الطابعة مسند طباعة مصنع من الألومنيوم مما يزيد من قوة التحمل، ويساعد على توزيع الحرارة بحيث يمكن إزالة الأجسام المطبوعة بسهولة ودون التسبب باحتراق يد المستخدم.