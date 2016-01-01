تقنية الفلاش ما زالت مستمرة حتى الآن

تستعد شركة "أدوبي" Adobe إلى إنهاء صفحة التحميل الحالية الخاصة بالإصدارات الحالية والقديمة من برنامج تشغيل ملفات الفلاش التابع لها "أدوبي فلاش بلاير" Adobe Flash Player بتاريخ 23 سبتمبر (أيلول) الحالي.



وتأتي تلك الاستعدادات مع قيام الشركة بنشر تحذير حول الموضوع على صفحات الويب التابعة لمؤسسات كبيرة، ورغم ذلك، فقد صرحت أدوبي بأن التحذير هو مجرد جزء من عملية تحديث وإعادة ترتيب لبعض الصفحات التابعة لموقعها adobe.com.



وأشار متحدث باسم الشركة إلى أن رسالة التحذير الظاهرة في الموقع مصممة من قبل فريق فلاش، وذلك من أجل الأشخاص الذين قاموا بحفظ تلك الصفحات القديمة لديهم بمثابة علامات مرجعية.



وتتوجه الصفحة للجهات المسؤولة والمالكين لتراخيص توزيع برمجية "فلاش بلاير" للمنظمات المتعددة المستخدمين، بما في ذلك المدارس والشركات، وفقاً لشروط اتفاقية ترخيص وتوزيع أدوبي فلاش بلاير.



ويشير التحذير الكبير الظاهر في أعلى الصفحة على أنه سيتم الاستغناء عن هذه الصفحة والوصلات الخاصة بالتحميل الموجودة ضمنها بحلول 29 سبتمبر (أيلول) الحالي.



وتوصي أدوبي المستخدمين الشخصيين الذين يرغبون في تحميل برمجية "فلاش بلاير" بالقيام بذلك عن طريق صفحة منفصلة، والتي بدورها لم تذكر أي مواعيد نهائية أو تحذيرات أخرى.



وصرحت شركة أدوبي في نوفمبر(تشرين الثاني) عام 2015 بأنها تدعم معايير الويب المفتوحة وأنها ترى بان لغة البرمجة HTML5 تعتبر هي المنصة المستقبلية بالنسبة لشبكة الإنترنت.



وتعمل الشركة بشكل وثيق مع موزيلا وغوغل ومايكروسوفت وفيس بوك وغيرها من الشركات لتسهيل تطبيق وتبني والاعتماد على هذه المعايير المفتوحة.



وتستثمر أدوبي التطور على مستوى صناعة معايير الويب بشكل كبير، ويبدو أن الأمور لم تتغير بشكل كامل حتى الآن وما زالت وصلات تحميل برمجية فلاش بلاير تعمل ومتاحة لجميع العملاء.



وتعتبر تقنية "أدوبي فلاش" إحدى أكبر المخاطر والتهديدات الأمنية، إضافة إلى كونها صاحبة أكثر سمعة سيئة بين الشركات والمستخدمين، وتعمل أدوبي بشكل مستمر على إصدار التحديثات والتصحيحات لنقاط الضعف.