تحذير من 4 تطبيقات أندرويد تتجسس على الهواتف





اكتشفت شركة “لوك آوت” Lookout المختصة بالحماية الإلكترونية 4 تطبيقات كانت موجودة على متجر أندرويد، تقوم بالتجسس على المستخدمين الذين يقومون بتثبيتها على هواتفهم.



وحسبما نقل موقع “سي نت” المختص بأخبار التقنية عن الشركة، فإن لتلك التطبيقات الخبيثة القدرة على تعقب موقعك الجغرافي بشكل دقيق، بالإضافة إلى معلومات عن اتصالاتك التي تقوم بإجرائها عبر هاتفك الذكي.



أحد هذه التطبيقات يدعى “Embassy” ووظيفته المعلنة في متجر Google Play الخاص بتطبيقات أندوريد هي تقديم معلومات للمستخدم عن سفارات بلاده في الدول التي يزورها، طبقاً لما ورد بموقع “سكاي نيوز العربية”.



لكن في الحقيقة يقوم هذا التطبيق، حسب شركة “لوك آوت”، بالتجسس على نشاطات الهاتف ويرسل قائمة الاتصال على جهاز الضحية إلى “سيرفر” آخر على الإنترنت.



أما التطبيقات الأخرى، تقدم نفسها على أنها تطبيقات إخبارية، لكنها في الوقت ذاته تتضمن “مراقب” أو Overseer للقيام بمهام التجسس على المستخدمين.



وقد قامت شركة جوجل بحذف تلك التطبيقات الخبيثة من متجر “بلاي ستور” وفقا لما ذكر متحدث باسم شركة “لوك آوت”. وأكدت جوجل إزالة هذه التطبيقات لكنها لم تعلق على سبب حذفها.



ورغم أن جوجل حذفت تلك التطبيقات إلا أنها قد تعود وتظهر مرة أخرى على متجر “بلاي ستور”. لذا ينصح الخبراء بالتحقق جيدا من وظيفة أي تطبيق وخلوه من البرمجيات الخبيثة قبل تثبيته.