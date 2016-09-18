سامسونج تحدث برنامجها لمنع انفجار "نوت 7"
تستعد شركة سامسونج لإطلاق تحديث جديد لبرنامج هاتفها الذكي “جالاكسي نوت 7”، وسوف يحد هذا التحديث من شحن البطارية إذا ما زاد عن 60%.
وتعتقد الشركة أن مثل هذا الإجراء سيساعد في الحفاظ على البطارية من ارتفاع درجة حرارتها نتيجة الشحن، كما يمنع احتراقها أو انفجارها.
ومن المنتظر أن يصل ذلك التحديث لمستخدمي “نوت 7” عن طريق الإنترنت مباشرة، أي أنه لن تكون هناك حاجة لوصل الهاتف بجهاز الكمبيوتر لتحميله.
وأوضح موقع ” ZDNet” أن سعة بطارية نوت 7، هي 3500 ميلي أمبير، أما بعد التحديث الجديد، فسيتاح استخدام 2100 ميلي أمبير منها فقط، طبقاً لما ورد بموقع “روسيا اليوم”.
هذا وانتشرت دعاية التحديث الجديد الذي ستطرحه سامسونغ في العشرين من سبتمبر/أيلول الحالي، على العديد من وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. كما ستقوم الشركة بمحادثات مع شركات 9 دول أخرى يباع فيها نوت 7 من أجل نشر التحديث المذكور.
وبعد سلسلة من الحوادث التي أدت لاحتراق تلك الهواتف أثناء شحن البطارية، أطلقت شركة سامسونغ في الثاني من سبتمبر/أيلول حملة لاسترجاع هواتفها المباعة من هذا النوع من أسواق 10 دول، منها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وقبل حدوث هذه المشاكل كانت سامسونغ تأمل في أن يكون هاتفها الأحدث والأخير نوت 7 الذي طرحته في الثاني من أغسطس/آب الماضي، المنافس الرئيسي لهواتف آيفون 7 في الأسواق.
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