كيفية تجنب الإصطدام بالسيارة الواقعة أمامك

مع أكثر من ٣٠٪ من الوفيات، الإصطدام بالسيارة الواقعة أمامك واحد من أبرز أسباب مقتل السائق على الطرقات.

فكيف تتصرف بطريقة صحيحة وماذا يجب ان تفعل لتجنب الإصطدام:

1- أترك مساحة كافية للسيارة التي أمامك لتكون قادرا على الفرملة إذا لزم الأمر، وليكون لديك رؤية واضحة لحالة المرور.

2- عدة أطوال السيارة هي المسافة الصحيحة.

3- عند السفر بسرعات عالية، إسمح للمزيد من المساحة – ما يمنحك وقتا إضافيا لردة الفعل.

4- في الظروف الجوية السيئة مثل العواصف الترابية والضباب أو المطر، عليك السّماح أيضا بمساحة أكبر.

5- خفض سرعتك في ظروف سيئة لتكون قادرا على الحفاظ على الكثير من المسافة.

6- إعطاء متسع من المساحة للدّراجات النارية.

7- السيارات الرّاقية غالبًا ما تأتي مع نظام إنذار المسافة - النظر في هذا القرار في الشراء وتنشيط هذه الوظيفة.

8- إنتبه من الإقتراب كثيرا من السّيّارة التي أمامك.

تذكر أنك لا تضع فقط نفسك والسّيارة التي أمامك في خطر، فيُحتمل أن تكون السّيّارات وراءك وحولك أيضا معرّضة.