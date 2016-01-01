كيف تتأكد من أن هاتفك "غالاكسي نوت 7" آمن؟

أطلقت شركة سامسونغ موقعاً جديداً يتيح لأصحاب هواتفها اللوحية "غالاكسي نوت 7" الجديد معرفة ما إذا كانت أجهزتهم آمنة أم أنها تمثل خطراً على حياتهم، بسبب عيوب بطاريتها.



ويسمح الموقع الجديد الذي دشنته الشركة الكورية لعملائها من أصحاب "غالاكسي نوت 7" التأكد مما إذا كانت أجهزتهم معرضة للانفجار من عدمه.



ويستطيع المستخدم التعرف على ذلك من خلال الدخول إلى هذا الموقع ثم إدخال رقم "IMEI" داخل الخانة المخصصة له. و"IMEI" هو رقم مشفر خاص بكل جهاز ويعني "الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة" ويمكن الحصول عليه من خلال كتابة (#06#) في واجهة الاتصال ليظهر فوراً هذا الرقم، أو بالذهاب إلى تطبيقات غالاكسي ثم إعدادات ثم "حول الهاتف" ثم الحالة ثم الحصول على معلومات "IMEI" أو الرقم التسلسلي.



بعد ذلك سيتعرف المستخدم على حالة هاتفه وإذا كان مصاباً بخلل في بطاريته قد يؤدي إلى انفجاره، يتواصل على الفور مع أحد منافذ بيع الشركة لاستبداله، أو يتبع التعليمات المدونة داخل الموقع، بحسب بوابة التقنيات "ذي فيرج" الأمريكية.