كيف تتأكد من أن هاتفك "غالاكسي نوت 7" آمن؟
أطلقت شركة سامسونغ موقعاً جديداً يتيح لأصحاب هواتفها اللوحية "غالاكسي نوت 7" الجديد معرفة ما إذا كانت أجهزتهم آمنة أم أنها تمثل خطراً على حياتهم، بسبب عيوب بطاريتها.
ويسمح الموقع الجديد الذي دشنته الشركة الكورية لعملائها من أصحاب "غالاكسي نوت 7" التأكد مما إذا كانت أجهزتهم معرضة للانفجار من عدمه.
ويستطيع المستخدم التعرف على ذلك من خلال الدخول إلى هذا الموقع ثم إدخال رقم "IMEI" داخل الخانة المخصصة له. و"IMEI" هو رقم مشفر خاص بكل جهاز ويعني "الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة" ويمكن الحصول عليه من خلال كتابة (#06#) في واجهة الاتصال ليظهر فوراً هذا الرقم، أو بالذهاب إلى تطبيقات غالاكسي ثم إعدادات ثم "حول الهاتف" ثم الحالة ثم الحصول على معلومات "IMEI" أو الرقم التسلسلي.
بعد ذلك سيتعرف المستخدم على حالة هاتفه وإذا كان مصاباً بخلل في بطاريته قد يؤدي إلى انفجاره، يتواصل على الفور مع أحد منافذ بيع الشركة لاستبداله، أو يتبع التعليمات المدونة داخل الموقع، بحسب بوابة التقنيات "ذي فيرج" الأمريكية.
شاشة أخبارنا
هذه " خُطة " رضوان العلالي لتحقيق "المعجزة" أمام الزمالك المصري
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية عقب الهزيمة المفاجئة و القاسية التي حصدها فريق الوداد البيضاوي خارج قواعد امام الزمالك المصري ، عن دور نصف نهائي عصبة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟