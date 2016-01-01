نينتندو تطلق جهازاً للارتداء للعبة بوكيمون غو

أطلقت شركة الألعاب نينتندو اليوم الإثنين إكسسواراً مخصصاً للعبة بوكيمون غو على شكل رباط يد قابل للارتداء يسمى "بوكيمون غو بلس"، ويتصل الرباط، المتاح بكميات محدودة في جميع أنحاء العالم، بالهاتف المحمول لتعزيز تجربة المستخدم فيما يخص الواقع الافتراضي للعبة وجعلها أكثر متعة.



ويعتبر الاكسسوار الجديد بمثابة جهاز مزود بتقنية الاتصال بلوتوث، يمكن ربطه أو وضعه على الحزام أو في الجيب أو على اليد، ويأتي الجهاز مع رباط يد بحيث يصبح قابل للارتداء.



ويقدم الجهاز الجديد إمكانية ربطه مع الهاتف المحمول من اجل لعب اللعبة دون الحاجة إلى تواصل المستخدم بشكل دائم ومستمر مع شاشة الهاتف المحمول.



ويعمل جهاز "بوكيمون غو بلس" على الاهتزاز في سبيل إعلام المستخدم باقترابه من بوك ستوب أو بوكيمون، كما انه يضيء بألوان مختلفة للإشارة إلى الاقتراب ونوع الهدف القريب، ويمكن للمستخدم الضغط على زر الرباط القابل للارتداء من أجل جمع عناصر بوك ستوب القريبة منه، أو للقبض على البوكيمونات.



ويدعم الجهاز القابل للارتداء ميزات إضافية تتمثل بميزة تتبع الخطوات من أجل تفقيس البيض والتدريب في النادي الرياضي، بالإضافة إلى إمكانية التقاط البوكيمونات.



ويسهل الجهاز من إمكانية اللعب وجمع الموارد والتقاط البوكيمونات، مع إبقاء الهاتف في الجيب والاستمتاع بالمشي والركض وزيارة المكتبة وأداء الأنشطة المختلفة دون الحاجة إلى النظر إلى شاشة الهاتف بشكل مستمر.



ويبلغ سعر الجهاز حوالي 35 دولار أمريكي، ويمكن الحصول عليه عبر متجر أمازون وشركة "GameStop" ومتجر نينتندو للمملكة المتحدة على الإنترنت.