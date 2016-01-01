بالفيديو: "غو برو" تكشف عن أول طائرة "درون" من إنتاجها

كشفت شركة غو برو عن أول طائرة صغيرة بدون طيار "درون" من إنتاجها، وذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن أحدث كاميراتها الرياضية "Hero5 Black".



وتمتلك الطائرة، التي تحمل اسم كارما (Karma)، وحدة تحكم مدمجة بشاشة تعمل باللمس يُمكن بواسطتها التحكم بالطائرة واستعراض الصور واللقطات مباشرة، وهو ما يلغي الحاجة إلى استخدام الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي بشكل منفصل لعرض الصور أو الفيديوهات.



ومع التزايد الملحوظ لطائرات درون في الأسواق، فإن طائرة كارما تركز في الأساس على سهولة الاستخدام مع امتلاكها لتصميم مرن وقابل للطي الأمر الذي يُسهل عملية التخزين والحمل.



وتدعم الطائرة إمكانية دمج كاميرا "Hero5 Black" أو "Hero5 Session" أو "Hero 4" بهدف التقاط الصور والفيديوهات أثناء التحليق، إذ تحتوي الطائرة على قاعدة محورية في الأمام يُمكن تثبيت إحدى الكاميرات السابقة عليها للتصوير بشكل سلسل.



وبحسب غو برو فإن طائرة كارما الجديدة ستتوفر في الأسواق اعتباراً من 23 أكتوبر (تشرين أول) المقبل بسعر 799 دولار أمريكي، في حين يُمكن الحصول على الطائرة مع كاميرا "Hero5 Black" أو "Hero 5 Session" بسعر 1099 دولار أمريكي أو 999 دولار أمريكي على الترتيب.