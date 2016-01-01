تحديث لفيرموير بلاي ستيشن 4

أفادت بوابة التقنيات "هايزه.دي" الألمانية أن تحديث الفيرموير 4.00 الجديد لجهاز الألعاب بلاي ستيشن 4 يتيح للمستخدم إمكانية عرض الصور عالية التباين (HDR)، مشيرة إلى أنه يمكن للمستخدم تنزيل التحديث الجديد، الذي يبلغ حجمه 312 ميغابايت، اعتباراً من الآن.



ويعمل الإصدار الجديد من برامج الفيرموير، بالاشتراك مع جهاز التلفزيون المناسب، على تحسين درجة التباين، كما تظهر الألوان بشكل أكثر إشراقاً، بالإضافة إلى إخفاء نطاقات اللون مع التدرجات اللونية. وتتيح تقنية HDR إمكانية عرض السطوع والإعتام بواسطة مجموعة أوسع من الألوان.



وأطلقت شركة سوني مع التحديث الجديد تصميماً جديداً لقائمة الوصول السريع، والتي تشغل حالياً جزءاً صغيراً من الشاشة، بحيث يمكن للمستخدم استدعاؤها مع مواصلة اللعب.



ويتمكن المستخدم عن طريق قائمة الوصول السريع من مواءمة إعدادات الصوت أو حالة الاتصال بالإنترنت "أون لاين" بسرعة. وبالإضافة إلى ذلك، تشتمل الشاشة الرئيسية والمكتبية على بنية مجلدات جديدة، والتي توفر للمستخدم إمكانية تصنيف الألعاب والتطبيقات بسهولة.