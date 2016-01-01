حل لمشكلة التحديث إلى نظام "آي أو إس 10"
إذا لم يتمكن المستخدم من تحديث أجهزة أبل الجوالة إلى الإصدار "آي أو إس 10" الجديد، فيمكنه اللجوء إلى وضع الصيانة لتثبيت التحديث الجديد بأمان.
ويتعين على المستخدم في هذه الحالة أن يقوم بتوصيل آي فون أو آي باد بالكمبيوتر بواسطة الكابل، وبعد ذلك يتم استدعاء برنامج "آي تيونز".
وفي الخطوة التالية يتم تحويل جهاز أبل الجوال إلى وضع الصيانة من خلال الضغط المتزامن على الزر الرئيسي "هوم" وزر القفل، إلى أن يظهر شعار التفاحة ومن بعده وضع الصيانة.
وعندما يقوم المستخدم بتحديد خيار التحديث " Update" في نافذة الحوار التالية، فعندئذ يحاول برنامج "آي تيونز" تثبيت الإصدار الجديد من نظام تشغيل "آي أو إس"، بدون أن يقوم بحذف البيانات المخزنة على آي فون أو آي باد.
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