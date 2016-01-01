"المياه الضحلة" .. كتاب يشرح تأثير الإنترنت على العقول

لا شك أن التطورات التكنولوجية المتسارعة التي نعيشها منذ سنوات قد أفرزت العديد من المتغيرات على حياة البشر في مختلف الأصعدة التعليمية، والثقافية، والاجتماعية والاقتصادية.



ومع النمو المتواصل لشبكة الإنترنت وما رافقها من وسائل التكنولوجيا الحديثة، كاعتماد المستخدمين على الهواتف الذكية طوال يومهم، فقد ظهرت العديد من التساؤلات حول تأثير هذه التكنولوجيا على واقع الحياة في مختلف الجوانب بما فيها الجوانب الصحية.



كتاب المياه الضحلة "The Shallows" يُقدم مجموعة من التفسيرات والمعلومات المهمة التي تشرح تأثير التكنولوجيا وشبكة الإنترنت على عقولنا.



الكتاب من تأليف نيكولاس كار (Nicholas Carr) وهو كاتب أمريكي بارز لديه العديد من المؤلفات في مجال التقنية، والثقافة والأعمال.



يستعرض الكتاب، الذي نُشر في أكتوبر (تشرين أول) 2010، مجموعة من التأثيرات السلبية على عقل الإنسان نتيجة الارتباط الدائم بالإنترنت من بينها تشتيت التركيز ونسيان المعلومات الهامة والتفكير السطحي.



ويضم الكتاب مجموعة من الدراسات العلمية التي تناولت تأثير التكنولوجيا على وظائف المخ ونشاطه، بالإضافة إلى لقاءات مع مجموعة من المختصين لتوضيح الآثار السلبية الناجمة عن ذلك.



وبحسب الكتاب فإن قضاء أوقات طويلة في تصفح شبكة الإنترنت قد يؤثر على المسارات العصبية والتي تؤثر بدورها على الطريقة التي نستجيب بها للمعلومات والطريقة التي نتذكرها بها، فمثلاً قد يؤدي التصفح الطويل للإنترنت إلى مرورنا بالكثير من الموضوعات دون أن نستوعب منها إلا القليل.