غوغل تطرح تطبيق "ألو" للدردشة
أطلقت ألفابت الشركة الأم لغوغل تطبيق "ألو" للرسائل الذي يجمع بين محرك غوغل للبحث وبرنامج للدردشة مزود بمساعد صوتي.
وتنافس الخدمة الجديدة التي أعلن عنها في مايو(أيار) تطبيقي واتس آب وماسنجر لفيس بوك. ويأتي التدشين بعد شهر من طرح غوغل تطبيق "ديو" لاتصالات الفيديو.
ويعمل "ألو" ببرنامج للدردشة مزود بمساعدة صوتية يشغله غوغل أسيستانت، وهو مساعد شخصي افتراضي مثل "سيري" في أبل.
وزودت غوغل التطبيق بخاصية "إجابة ذكية" تقترح على المستخدم ردوداً أثناء الدردشة يمكن إرسالها بمجرد النقر عليها. كما يتيح للمستخدمين استخدام رسومات والنقش على الصور قبل إرسالها.
كما زود التطبيق الجديد بخاصية التشفير بين طرفي الدردشة فقط عند استخدام اسم مستعار.
وبدأت غوغل طرح التطبيق الجديد، وقالت إنه سيتاح حول العالم في الأيام القليلة المقبلة.
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