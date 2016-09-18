بالفيديو: صندوق يعالج إدمان الهواتف الذكية

تتنامى ظاهرة إدمان الهواتف الذكية في العصر الحديث بوتيرة سريعة، بشكل أصبح يستحيل إبعاد مدمني التكنولوجيا عن أجهزتهم وإلا أصابهم الاكتئاب والحزن الشديدين، لذا ابتكرت مجموعة من المصممين الهولنديين في أمستردام حلاً سحرياً يتمثل في صندوق ذكي يحبس الهاتف الذكي داخله لفترة معينة ويستحيل فتحه لحين انقضاء المدة الزمنية المحددة.



ويمنح الصندوق الذي يحمل اسم "DistractaGone" المدمنين على هواتفهم بعضاً من الوقت للاهتمام بأمور حياتية أخرى مهمة من ضمنها التركيز في العمل أو الاستمتاع بتناول وجبة غداء أو عشاء بصحبة الأصدقاء أو برفقة العائلة أو مشاهدة فيلماً مسلياً أو برنامجاً مفيداً في التلفزيون، دون الانشغال بإشعارات وتحديثات ورسائل الهاتف التي تنتهي.



وتعتبر طريقة استخدام الصندوق بسيطة وسهلة وسلسة، من خلال وضع الهاتف داخل الصندوق ثم إغلاقه ثم تحديد مدة زمنية معينة لبقائه في الصندوق إما بالدقائق أو الساعات، وبعد النقر على مفتاح الإغلاق، يمنحك الصندوق 5 ثوان فقط لإلغاء العملية، بعدها لا توجد وسيلة أو طريقة لفتح الصندوق وجلب الهاتف منه سوى بانتهاء المدة المحددة.



ما تزال فكرة الصندوق الذكي في مرحلته الأولية، فهو في طور المشروع الذي يحتاج إلى تمويل مالي عبر مؤسسة كيك ستارتر، وبالتالي لا توجد أية تفاصيل عن موعد بدء الإنتاج أو الطرح أو السعر المقترح بعد، بحسب موقع "أوديتي سنترال".