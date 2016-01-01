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تطبيق "Flights Store" للعثور على تذاكر طيران رخيصة

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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تطبيق "Flights Store" للعثور على تذاكر طيران رخيصة

يُقدم تطبيق "Flights Store" تجربة مرنة لمستخدمي نظام آي أو إس، للعثور على تذاكر طيران رخيصة بسرعة ومرونة مع إمكانية حجزها مباشرة من داخل التطبيق دون أي تكلفة إضافية.

ويتيح التطبيق، الذي يوفر واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستعمال، إمكانية البحث عن الرحلات من بين 1067 شركة طيران في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى معرفة آخر العروض والتخفيضات على أسعار الرحلات.

ويوفر التطبيق، الذي يدعم اللغة العربية، القدرة على مقارنة أسعار التذاكر بين مختلف الشركات والاستفادة من أفضل العروض المتوفرة، فكل ما عليك فعله هو تحديد اتجاه وتاريخ الرحلة ومن ثم فرز النتائج وفقاً لعدة فلاتر مختلفة مثل مدة الرحلة، شركة الطيران، محطات التوقف وغيرها.

ويمكنك خلال البحث عن تذاكر الطيران الحصول على بعض النصائح حول كيفية الاستفادة القصوى من الرحلة وجعلها مريحة واقتصادية، كما يساعدك التطبيق في اختيار وجهتك السياحية الملائمة وفقاً لأسعار التذاكر وذلك في حال أنك لم تقرر بعد وجهتك القادمة.

أخيراً، فإن تطبيق "Flights Store" متوفر مجاناً على متجر آب ستور ويُمكنكم تنزيله بحجم 57 ميغابايت.

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