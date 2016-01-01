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فيس بوك تطلق وظيفة المحادثة السرية بتطبيق ماسنجر

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ ساعة واحدة مضت
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فيس بوك تطلق وظيفة المحادثة السرية بتطبيق ماسنجر

أتاحت شركة فيس بوك وظيفة النقل المشفر لحوارات الدردشة في تطبيق التراسل الفوري مسنجر. ويمكن تفعيل وظيفة "المحادثة السرية" عند بدء الدردشة عن طريق زر Secret Conversation. ولا تعتبر هذه الوظيفة من الإعدادات الافتراضية في تطبيق فيس بوك مسنجر، وسيتم إطلاقها للمستخدمين تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن عملية النقل المشفر تقتصر في الوقت الحالي على تطبيقات فيس بوك مسنجر المخصصة للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد وأبل "آي أو إس". ولا تظهر هذه الوظيفة في رسائل فيس بوك أو موقع messenger.com.

وعلى غرار تطبيق "واتس آب" التابع لشركة فيس بوك تتم عملية التشفير عن طريق بروتوكول Signal من شركة Open Whisper Systems. كما يتمكن المستخدم حسب الرغبة من تحديد تاريخ صلاحية للرسائل، بحيث تختفي بعد انقضاء هذا التاريخ.

ولكن هناك بعض القيود المفروضة على وظيفة المحادثات السرية، حيث لا يتمكن المستخدم من إنشاء حوارات الدردشة الجماعية أو إرسال ملفات "جي آي إف" أو مقاطع الفيديو أو إجراء المكالمات الهاتفية أو الإجراءات الأخرى.

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