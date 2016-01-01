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مسبار روزيتا يهبط على سطح مذنب بعيد وينهي مهمته التاريخية

بواسطة دويتشه فيله 47 دقيقة مضت
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مسبار روزيتا يهبط على سطح مذنب بعيد وينهي مهمته التاريخية

اصطدم المسبار الفضائي روزيتا بالمذنب 67 بي/ تشوريوموف-جيراسيمنكو بعد أكثر من 12 عاما من إطلاقه في الفضاء، في محاولة أخيرة لالتقاط صور أقرب من أي وقت مضي للكتلة المكونة من الثلج والصخور على شكل بطة مطاطية. وساد الصمت بين أفراد فريق التحكم في مهمة روزيتا بمركز عمليات الفضاء الأوروبي بمدينة دارمشتات الألمانية قبل هبوط المسبار بقليل، ثم قاموا بالتصفيق وهم سعداء بعد تأكيد انتهاء المهمة. كما وجه فريق مهمة المسبار الفضائي روزيتا بوكالة الفضاء الأوروبية الشكر للمولعين بالفضاء لمتابعتهم المسبار قبل تحطيمه المتعمد عند هبوطه على مذنب، عبر الصفحة الرسمية للفريق على موقع تويتر، قائلاً:   "شكرا للأرض للسماح لنا بمشاركة هذه المغامرة العظيمة معكم!".

وستكشف الرحلة معلومات عن الإطار الخارجي للمذنب بما سيمكن العلماء من فهم كيف تكونت المذنبات علاوة على معلومات عن فجوات قطرها مئة متر بجسم المذنب يعتقد العلماء أنها مهمة لمعرفة كيف ينفث المذنب الغاز والغبار الناتجين عن حرارة الشمس.

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