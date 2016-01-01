بالفيديو: جهاز ثوري يساعدك على التحكم بأحلامك
لطالما كان عالم الأحلام عالماً غامضاً لم يتمكن أحد من حل أسراره وخباياه، لكن الباحثين تمكنوا من تطوير جهاز ثوري يقولون إنه يمكن أن يساعد على التحكم بالإحلام.
"لوسيد دريمر" جهاز مبرمج للكشف عن دورة حركة العين السريعة خلال النوم، وهي المرحلة التي نحلم بها بشكل أكثر وضوحاً، وتنبعث منه نبضات كهربائية تساعدك على التنبه بأنك تحلم، لتتمكن من السيطرة على أحلامك والغوص في مغامرات شيقة بحسب موقع أوديتي سنترال.
ويقول مطورو الجهاز إن الأحلام الواضحة هي الأحلام التي يدرك فيها النائم أنه يحلم، لكن 20% من البشر يمرون بهذه التجربة مرة كل شهر، في حين أن هذه الأحلام نادرة الحدوث لدى البقية.
إلا أن أبحاث أجريت مؤخراً تشير إلى أن نشاطاً دماغياً معيناً يدعى "نشاط غاما" يتفاعل بشكل مباشر مع الأحلام الواضحة، ويمكن تعزيز هذا النشاط من خلال شكل من أشكال التحفيز الكهربائي للدماغ، وفي خلال الدراسة التي استخدمت فيها هذه الطريقة، تم تحقيق النجاح بنسبة 77% والوصول إلى الأحلام الواضحة.
واعتماداً على هذه الأبحاث، قامت شركة "نيوموديوليشن تيكنولوجيز" الهولندية بتصميم جهاز قادر على معرفة متى يبدأ الإنسان بالحلم، ويساعد في السيطرة على الأحلام.
وعلى الرغم من أن الأبحاث لا تزال في بدايتها، إلا أن مطوري الجهاز يقولون إنه حقق نتائج مقبولة، حيث قام بتحفيز الدماغ لدى ثلاثة من المتطوعين الخمسة في الليلة الأولى، وواحد في الليلة الثانية وواحد في الليلة الثالثة، مما يبشر بإمكانية تحقيق نتائج مميزة في المستقبل.
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