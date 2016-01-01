الإنترنت لم يعد تقنياً ملكاً للولايات المتحدة

انتهى أمس الجمعة العقد المبرم بين شركة "آيكان"، المختصة بتوزيع وإدارة عناوين الأي بي (IP) وأسماء المجال وتخصيص أسماء المواقع العليا في جميع أنحاء العالم، ووزارة التجارة الأمريكية والهيئة الوطنية للمعلومات والاتصالات الأمريكية، وذلك يعني أن إدارة الإنترنت في العالم ستنتقل إلى المجتمع الدولي وليس الحكومة الأمريكية.



وأشارت الشركة إلى أن انتقال إدارة الإنترنت إلى أيدي القطاع الخاص لحظة تاريخية.



وبحسب تقرير وكالة سبوتنيك الروسية، فإن "آيكان" ستواصل أداء مهامها، لكنها ستتوقف عن تنسيقها مع المسؤولين الأمريكيين.

وستعمل الشركة على إنشاء شركة خاصة بمشاركة ممثلين عن المجتمع الدولي، التي ستتعامل مع طلبات تغيير أسماء المجالات وعناوين الإنترنت امتثالاً لجميع القواعد. وستواصل حالياً شركة "فيريساين" الأمريكية تنفيذ تلك المهام.



ووفقاً لأقوال عضو مجلس إدارة "آيكان" ستيفن كروكر فإن الاستعداد لهذا الانتقال بدأ في عام 1998، عندما بدأت الشركة بإدارة نظام العناوين والأسماء في الإنترنت.



وبالنتيجة، وافق مجتمع الإنترنت على إشراك الجهات المعنية من جميع أنحاء العالم، بحيث لا يشعر مستخدمو الإنترنت بأي تغيير في الشبكة.



كما أكدت الحكومة الأمريكية في مارس (آذار) من العام الجاري عزمها على التخلي عن دور التنسيق لأداء تلك الوظائف.