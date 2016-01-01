باحثون يستعدون لاختبار أسرع سيارة في العالم!
توصف السيارة بلادهاوند سوبر سونيك بأنها مزيج من سيارات فورمولا 1 وصاروخ الفضاء والطائرة النفاثة الأسرع من الصوت، ويأمل مصمموها أن تكون أول سيارة تصل سرعتها إلى أكثر من 1600 كلم/الساعة، لتضرب رقماً قياسياً جديداً.
ويتوقع العلماء البريطانيون أن تكون السيارة عاملاً محفزاً للأبحاث في مجالات الديناميكية الهوائية والهندسة. من المنتظر أن يقود السيارة آندي غرين، صاحب الرقم القياسي الحالي في سرعة السيارات، وهو 1228 كلم/الساعة.
شاشة أخبارنا
فيديو.. 10 اشياء لم نكن نعرف سبب وجودها .!
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر 10 اشياء لم نكن نعرف سبب وجودها، ولا كيفية استعمالها . كما ان الفيديو يوضح طرق استعمالها الصحيحة، ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟