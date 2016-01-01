باحثون يستعدون لاختبار أسرع سيارة في العالم!

توصف السيارة بلادهاوند سوبر سونيك بأنها مزيج من سيارات فورمولا 1 وصاروخ الفضاء والطائرة النفاثة الأسرع من الصوت، ويأمل مصمموها أن تكون أول سيارة تصل سرعتها إلى أكثر من 1600 كلم/الساعة، لتضرب رقماً قياسياً جديداً.

ويتوقع العلماء البريطانيون أن تكون السيارة عاملاً محفزاً للأبحاث في مجالات الديناميكية الهوائية والهندسة. من المنتظر أن يقود السيارة آندي غرين، صاحب الرقم القياسي الحالي في سرعة السيارات، وهو 1228 كلم/الساعة.