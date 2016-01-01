بالصور والفيديو: باناسونيك تطلق شاشة تلفزيون غير مرئية

أماطت شركة باناسونيك اللثام للمرة الأولى عن شاشة تلفزيون غير مرئية بالكامل، تشبه للوهلة الأولى لوح زجاج ضخم شفاف قابل للانزلاق، يتحول بكبسة زر واحدة إلى شاشة تلفزيون حقيقية.



وتبدو شاشة العرض الشفافة من باناسونيك كقطعة ديكور، فهي مدمجة داخل خزانة خشبية مزودة بألواح زجاجية شفافة، يمكن سحبها يميناً أو يساراً أو تثبيتها في الوسط، لتتحول إلى شاشة عرض يمكن التحكم بها عن طريق الريموت كنترول أو بواسطة الإيماءات أو الأوامر الصوتية.



وأوضحت الشركة اليابانية أن شاشتها غير المرئية تمنح صوراً عالية الدقة، معتمدة على تقنية "أوليد"، وبعد الإغلاق تتحول الشاشة إلى لوح زجاجي يستطيع المستخدم رؤية الديكورات الموضوعة على الرف القابع خلفه.



وتستعرض باناسونيك مزايا شاشتها للعرض الشفافة خلال مشاركتها فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "سي إي إس 2017" الذي سينطلق في الفترة من 5 إلى 8 يناير (كانون الثاني) للعام المقبل، ومن المتوقع طرحه بالأسواق في غضون 3 سنوات، بحسب موقع "انغادغيت" التقني.