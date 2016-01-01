سبوتيفاي تثبت برمجيات ضارة على بعض أجهزة مستخدميها

اكتشفت أحد مستخدمي تطبيق بث الموسيقى سبوتيفاي قيام الإعلانات الموجودة ضمن النسخة المجانية من تطبيق خدمة بث الموسيقى المتفدقة على تثبيت برمجيات خبيثة على بعض أجهزة مستخدمي التطبيق، وذلك وفقاً لتقرير جديد نشره المستخدم عبر حسابه على تويتر وعبر منتديات الشركة.



وتشير المعلومات إلى أن تشغيل النسخة المجانية من تطبيق سبوتيفاي على أجهزة الكمبيوتر، تتسبب بقيام متصفح الإنترنت بفتح العديد من المواقع الخبيثة المختلفة دون إذن أو علم المستخدم.



ويؤدي هذا الأمر إلى قيام متصفح الإنترنت بتصرفات غريبة وخاطئة عند قيامه ببث الموسيقى المجانية، حيث عمد الكثير من مستخدمي التطبيق إلى الشكوى حول الموضوع عبر حساباتهم الشخصية على تويتر.



ويبدو أن حدوث المشكلة لا يقتصر على ويندوز 10، أحدث أنظمة تشغيل شركة مايكروسوفت، بل تظهر المشكلة عند استخدام أنظمة تشغيل أخرى أيضاً، بما في ذلك نظام التشغيل مفتوح المصدر "أوبونتو" ونظام تشغيل شركة آبل "ماك".



واستجابت شركة سبوتيفاي إلى تلك الشكاوى فور ظهورها قائلة بإنها تبحث حالياً في هذه القضية، حيث تجدر الإشارة إلى أن هذه المشكلة ليست هي الأولى من نوعها بالنسبة لشركة بث الموسيقى المتدفقة سوبتيفاي.



فقد حصل في عام 2011 جدل إعلامي يخص الشركة، وذلك بعد عرضها لإعلانات خبيثة لبعض مستخدميها، الأمر الذي دفعها إلى إصدار اعتذار علني وعملت على حل المشكلة ومضاعفاتها بسرعة.



وقد نشرت الشركة بيان توضح فيه بانها تمكنت من تحديد مصدر المشكلة وحلها، وأشارت في البيان إلى "لقد واجه عدد قليل من المستخدمين مشاكل تتمثل في إعلانات تقوم بتثبيت برمجيات خبيثة، وقد حددنا مصدر المشكلة وانهيناها، ونحن مستمرون في مراقبة الوضع".