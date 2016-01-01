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شركات صينية تخيّر موظفيها ممن اقتنوا "آي فون 7": الطرد أو الاستقالة

بواسطة أخبارنا المغربية دقيقة واحدة مضت
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شركات صينية تخيّر موظفيها ممن اقتنوا "آي فون 7": الطرد أو الاستقالة

تفرض شركات أدوية ومستشفيات صينية قواعد صارمة جداً على موظفيها، حيث تمنعهم من شراء "آي فون 7" بالقوة، حتى إنها أصدرت بيانات رسمية تأمرهم بعدم شراء هاتفي أبل الجديدين "آي فون 7" أو "آي فون 7 بلس" أو جلبها داخل مقرات العمل، وإلا ستفتح النار على الموظفين المعارضين للقرار، تعبيراً عن العقوبات الصارمة التي ستتخذها حيال من يخالف قواعدها.

وأبرز الشركات شركة الأدوية الصينية "نانيانغ يونغ كانغ" التي أجبرت جميع الموظفين والعاملين فيها على عدم شراء هاتفي أبل الجديدين.

وشركة الأدوية ليست المؤسسة الصينية الأولى التي تعارض وتقاطع منتجات أبل، بل انتهجت من قبل مستشفى صينية لأمراض النساء في مدينة تشونغتشينغ نفس الاستراتيجية ولكن أكثر صرامة، حيث علقت بياناً رسمياً داخل المستشفى تجبر فيها العاملين بعدم شراء هاتفي أبل.

وكتبت المستشفى في بيانها الرسمي "أن أي موظف أو عامل يصر على شراء هاتف أبل، سيتم حذف اسمه نهائياً من الترشح للحصول على مكافآت سنوية ومنحه شهادة تميز"، وأضافت "أن الموظفين أو العاملين الذين لا يستطيعون التخلي عن هواتف أبل، الأفضل لهم تقديم استقالتهم"، بحسب موقع "سينت" الإلكتروني.

وقال متحدث باسم شركة الأدوية لشبكة بي بي سي البريطانية بنسختها الإنجليزية إن إدارة الشركة حظرت شراء "آي فون 7" على موظفيها، بهدف يهتمون أكثر بعائلاتهم بدلاً من اقتناء هاتف ذكي فاخر.

ويتساءل موقع "سينيت" الأمريكي هل فرض القيود من قبل الشركات والمؤسسات الصينية على موظفيها بدافع خوفها من أن يتحول موظفيها إلى كائنات فضائية مثلاً بسبب سماعات إير بود، أم أنها تخشى من تشتت انتباههم وانصرافهم عن عملهم؟

ويجيب الموقع على التساؤل الذي طرحه بـ"لا"، مشيراً إلى أن أن هذا التصرف يبدو نابعاً من توجه سياسي لدولة تفرض على مؤسساتها مقاطعة المنتجات الأجنبية والالتفات أكثر على المنتجات المحلية.

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