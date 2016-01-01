توقعات بشحن 4 مليون من هاتفي غوغل الجديدين

قال محلل في شركة أبحاث ديجيتايمز إنه من المتوقع أن تشحن شركة غوغل من 3 إلى 4 مليون وحدة من هاتفيها الجديدين "بيكسل" و"بيكسل إكس إل" بحلول نهاية العام الجاري.



وبحسب المحلل لوك لين فإن هذه الأرقام ضئيلة جداً مقارنة بعدد شحنات هاتفي أبل الجديدين "آي فون 7" و"آي فون 7 بلس" التي تتراوح بين 40 إلى 60 مليون وحدة بنهاية عام 2016، لكن في الوقت ذاته لا يزال الحديث عن مبيعات وعدد الشحنات من هواتف بيكسل بالأسواق سابقة لأوانها، فلم يمر يومان على الكشف عن الهاتفين، ومن الصعب أن تصل إلى نفس الشهرة والشعبية التي تحظيان بها هواتف أبل وسامسونغ.



يّذكر أن سلسلة غوغل الجديدة تستهدف منافسة هاتفي أبل الجديدين، وتأتي السلسلة في حجمين إما "بيكسل" بشاشة قياس 5 بوصة و"بيكسل إكس إل" بشاشة قياس 5.5 بوصة، وكلاهما ينبضان بمعالج "كوالكوم 821" رباعي النواة وكاميرا خلفية دقتها 12.3 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وتبدأ أسعار الهواتف من 649.99 دولاراً أمريكياً.