سامسونغ تسعى لشراء الشركة المطورة لبرنامج "سيري"

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة "سامسونغ إلكترونيكس" اليوم الخميس (06 تشرين الأول/ اكتوبر) أنها تعتزم شراء شركة "فيف لابس" الناشئة التي أسسها مطورو برنامج المساعد الصوتي "سيري" الذي تستخدمه شركة آبل المنافسة. وقال "إينغونغ رهيي" مدير التكنولوجيا في قطاع الاتصالات المحمولة في سامسونغ إن "الطبيعة المعقدة للغة وإمكانيات الفهم والتعلم" لدى شركة "فيف" يجعل منتجها له جاذبية خاصة.

ولم يتم الكشف عن السعر المتوقع لصفقة الاستحواذ على الشركة التي مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وكجزء من الاتفاق فإن "داغ كيتلاوس" و"أدم شيير" و"كريس بيرغهام" مؤسسي شركة "فيف" سيتعاونون بصورة وثيقة مع سامسونغ، لكنهم سيواصلون العمل بشكل مستقل. من ناحيته قال "كيتلاوس" المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "فيف" إن سامسونغ قدمت لشركته فرصة عالمية.