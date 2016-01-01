تطبيق GIPHY CAM متوفر الآن لنظام أندرويد
أخيراً وصل تطبيق GIPHY CAM لإنشاء الصور المتحركة لمتجر غوغل بلاي وذلك بعد حوالي سنة ونصف من طرح التطبيق لنظام آي أو إس.
ويُمكن الآن لمستخدمي نظام أندرويد الاستفادة من مزايا التطبيق الممتعة في إنشاء الصور المتحركة وتطبيق التأثيرات المختلفة عليها بكل سهولة.
ويتيح التطبيق إمكانية التقاط الصور المتحركة مباشرة ومن ثم إضافة الفلاتر أو الملصقات والنصوص والإطارات والرموز التعبيرية والخلفيات، وذلك من ضمن مكتبة الإضافات المتوفرة داخل التطبيق والتي يتم تحديثها أسبوعياً بفلاتر جديدة.
ويدعم التطبيق القدرة على مشاركة الصور المتحركة مباشرة عبر الشبكات الاجتماعية من بينها فيس بوك وتويتر وإنستاغرام، أو حفظها داخل مكتبة الصور في الهاتف.
ويفتقد الإصدار الخاص بنظام أندرويد بعض المميزات الموجودة لنظام iOS، أبرزها ميزة إنشاء الصور المتحركة عبر استيراد الفيديوهات المخزنة على الجهاز، مع ذلك فإنه من المتوقع دعم هذه الميزة خلال التحديثات القادمة للتطبيق.
يشار إلى أن تطبيق GIPHY CAM متوفر مجاناً لمستخدمي نظام أندرويد إصدار 5 أو أحدث ويُمكنكم تنزيله عبر متجر غوغل بلاي بحجم 74 ميجابايت.
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