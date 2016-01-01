أبرز 9 مزايا للجيل المقبل من آي فون

رصد موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي 9 تسريبات عن ملامح الجيل المقبل من هاتف أبل الذكي "آي فون" يفتقرها الإصدار الحالي وينتظرها بشغف عشاق التفاحة الأمريكية، على الرغم من أن مواصفات ومزايا الهاتف لا تزال في طي الكتمان.



نذكر فيما يلي أبرز التسريبات والملاحظات من المحللين لإعطاء صورة تقريبية عن "أي فون" المقبل:



1- يخلو الجيل المقبل من الهاتف من الإضافة "إس-S"

قد تتخلى أبل عن تلك الإضافة في موديل 2017، ومن المتوقع أن يحمل الهاتف اسم "آي فون 10"، احتفالاً بمرور 10 سنوات على إطلاق أول هاتف للشركة.



2- يخلو الجيل المقبل من الإطارات والجوانب

تشير التسريبات إلى أنه من المحتمل أن تكون شاشة "آي فون 10" بلا إطارات أو جوانب، بل شاشة واحدة كبيرة.



3- سيكون مصنوعاً من الزجاج بإطار من الألومنيوم

على الأغلب سيكون "آي فون 10" مصنوعاً من الزجاج سوى الإطار الخلفي من الألومنيوم، على غرار "آي فون 4" و"4 إس" ذات خلفية زجاجية.



4- الموديل الأكبر الفاخر بإطار من الستانليس ستيل

تشير التوقعات إلى أن أبل ستطلق موديل فاخر بإمكانيات فائقة مزود بشاشة عرض كبيرة أشبه بهاتف لوحي قياسها 5.8 بوصة، مقارنة بالموديل الحالي "بلس" ذات شاشة 5.5 بوصة، وسيكون الإطار الجانبي مصنوع من الستانليس ستيل بدلاً من الألومنيوم.



5- مفتاح الشاشة الرئيسية "هوم" غير مرئي

من المتوقع أن تدمج أبل مفتاح الشاشة الرئيسية "هوم" المدمج به مستشعر بصمة الإصبع، داخل الشاشة الأمامية الزجاجية، ليكون غير مرئي.



6- شاشة عالية الدقة

هناك توقعات بأن "آي فون 2017" سيتضمن شاشة عرض بدقة وضوح مذهلة من نوع "أموليد" عوضاً عن شاشات "إل سي دي" الموجودة في الإصدارات الحالية



7- سيدعم تقنية الشحن اللاسلكي

ربما يأتي "آي فون 10" داعماً لتقنية الشحن اللاسلكي.



8- يخلو من منفذ السماعات التقليدي

كما هو الحال مع الإصدار الحالي "آي فون 7"، سيكون أيضاً "آي فون 10" خالياً من سماعات جاك التقليدي.



9- الموديل الأصغر لن يحتوي على عدسة مزدوجة

تشير التسريبات إلى أن ميزة الكاميرا بعدسة مزدوجة ستقتصر على الموديل الأكبر من الهاتف، ولن تتوفر في الموديل الأصغر.