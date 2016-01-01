سوني تقدم الكاميرا المدمجة RX100 الفاخرة

كشفت شركة سوني عن الجيل الخامس من الكاميرا المدمجة RX100 الفاخرة. وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرا RX100 V الجديدة تشتمل على وظيفة تركيز تلقائي أفضل من الموديل السابق، حيث تغطي نقاط التركيز التلقائي 315 حوالي 65% من سطح المستشعر.



كما قامت سوني بزيادة عدد الصور المتتابعة من 8 إلى 24 صورة في الثانية، وبالتالي يمكن التقاط ما يصل إلى 150 صورة دون توقف. وتشتمل باقة تجهيزات الكاميرا RX100 V الجديدة على محدد منظر OLED قابل للإخراج (2.36 مليون بيكسل)، وكذلك شاشة قياس 3 بوصة قابلة للطي (1.23 مليون بيكسل)، علاوة على توفر تقنية اتصالات المجال القريب وشبكة WLAN اللاسلكية.



وتمتاز كاميرا سوني RX100 V الجديدة بمستشعر واحد بوصة بدقة وضوح 20 ميغابيكسل وعدسة (f1,8-2,8) بزووم بصري 3x، وتروج الشركة اليابانية للكاميرا المدمجة الجديدة من خلال إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو فائقة الوضوح 4K بسرعة 30 صورة في الثانية وبمعدل بت يبلغ 100 ميغابت. ويتمكن المصور من تخزين صور مفردة من أفلام 4K بدقة وضوح تبلغ 8 ميغابيكسل. وتأتي كاميرا RX100 V الجديدة بجسم مناسب للتصوير تحت الماء حتى عمق 40 متراً، وسوف يتم استخدام هذا الجسم مع جميع موديلات RX100.