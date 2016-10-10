فيس بوك يتوسع بـ"أوكولوس" و"إيفينتس"

تتسارع شركة فيس بوك العملاقة بتطورها التكنولوجي، وتتوسع بإكسسوارات جديدة، كان أحدثها، جهاز “تاتش” للاستعانة بأياد افتراضية، ونظارات “أوكولوس” التي تدعم خاصية العالم الافتراضي.

وكشفت الشبكة العملاقة عن أجهزة وإكسسوارات جديدة مرتبطة بشركتها “أوكولوس” المتخصصة في مجال الواقع الافتراضي، في مسعى متجدد لتسريع عملية تطوير تكنولوجيا ترى فيها المجموعة مستقبل المعلوماتية.

وتمتلك النظارات الجديدة مميزات عدة، يبقى أهمها أنها لا تحتاج إلى أي جهاز آخر لتشغيلها. ولطالما تواجد نوعان من خوذات الواقع الافتراضي في السوق، نوع مربوط بالحاسوب، وآخر يعمل بعد تركيب الهاتف داخله، لكن الجديدة تقع بين الاثنين.

ومن بين الأمور الجديدة المنتظرة خلال الأشهر المقبلة جهاز جديد يسمى “تاتش” وهو إكسسوار أساسي من شأنه السماح بالاستعانة بأياد افتراضية، طبقاً لما ورد بموقع “سكاي نيوز العربية”.

وسيتم طرح هذا المنتج في 6 ديسمبر المقبل، مع سعر معلن يبلغ 199 دولارا، وفق ما قالت المجموعة خلال مؤتمر صحفي نظمته لمطوري برامج المعلوماتية في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا.

وعرض رئيس شركة “أوكولوس” برندان إيريبي أيضا جهاز كمبيوتر جديدا يتماشى مع سماعات “أوكولوس ريفت”، وسيبلغ ثمن هذا الجهاز المطور من شركة “سايبر باور” والذي يستخدم معالجا من طراز “إيه إم دي”، 499 دولارا وهو نصف المبلغ الذي تكلفه أكثر أجهزة الكمبيوتر التي تتمتع بقوة موازية لإدارة الأنظمة المرتبطة بالواقع الافتراضي، وفق ما نقل موقع “عالم التقنية”.

كذلك أعلن برندان إيريبي عن شراكات مع مصنعي أجهزة الكمبيوتر المحمولة “لينوفو” و”آسوس” بهدف الحصول على تراخيص لهذا النوع من الأجهزة لتجهيزات “أوكولوس”.

وجدد مؤسس شبكة فيسبوك مارك زاكربيرغ التأكيد “إننا هنا لنجعل من الواقع الافتراضي المنصة المعلوماتية الكبرى المقبلة”، مضيفا “لدى فيسبوك، هذا أمر نلتزم به حقيقة”.

وأوضح زاكربيرغ أن فيسبوك التي دفعت ما يقرب من ملياري دولار لشراء “أوكولوس” سنة 2014 استثمرت أكثر من 250 مليون دولار في تطوير المحتويات، كما وضعت ميزانية إضافية قدرها 250 مليون دولار.

“فعاليات” فيسبوك

وفي سعيها المتواصل لتطوير أدواتها أعلنت فيسبوك عن تطبيق مستقل لخدمتها الأساسية “الأحداث والفعاليات” أو “إيفينتس”، ويتوفر التطبيق حاليا لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة من شركة آبل بنظام “أي أو إس”.

والتطبيق مكان مخصص للعثور على الأحداث والمناسبات القريبة التي يمكن المشاركة بها ومعرفة ما يقوم به الأصدقاء.

ويستطيع مستخدم فيسبوك الاطلاع على الأحداث والمناسبات في التطبيق الجديد بطريقة تشبه تصفحه إياها ضمن فيسبوك نفسه، حيث يتيح له تطبيق الأحداث التوصيات ومكان الحدث أو المناسبة واهتمامات المستخدم أيضا.