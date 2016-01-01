أفضل 5 هواتف أندرويد تحل محل "نوت 7" القابل للانفجار

بعد إيقاف سامسونغ رسمياً إنتاج هاتفها اللوحي "غالاكسي نوت 7" ومناشدة مستخدميها بالتوقف عن استخدام هذا الطراز وإغلاقه نهائياً لحين الانتهاء من التحقيق في عيب التصنيع، أصبح أمام المستخدمين ممن اعتادوا على نظام أندرويد فرصة الاختيار من بين أفضل 5 هواتف أندرويد في السوق تمنح تجربة استخدام رائعة.



1- "موتورولا موتو زد"

بتصميم نحيف جذاب وإمكانيات هائلة وهيكل يجمع بين الألومنيوم والستانليس ستيل، وهو مقاوم للماء ويتضمن قارئ بصمة إصبع، وذاكرة عشوائية 4 غيغابايت وسعة تخزين حتى 200 غيغابايت بفضل بطاقة الذاكرة الخارجية، وكاميرا خلفية 13 ميغابكسل وأمامية 5 ميغابكسل وشاشة أموليد بدقة عالية جداً قياس 5.5 بوصة وعمر بطارية مديد، ولا يتضمن منفذ سماعات تقليدي، تماماً مثل "آي فون 7".





2- "وان بلس 3"

يعتبر البديل الأفضل للهاتف اللوحي "نوت 7" بسعر 400 دولار فقط، يتمتع بمواصفات تنافس هواتف نيكسوس وغالاكسي وآي فون، ولكن بسعر معقول في متناول الجميع، من حيث احتوائه على شاشة 5.5 بوصة من نوع أموليد المستخدمة في هواتف سامسونغ إس 7 ومعالج قوي رباعي النواة وقارئ بصمة الإصبع.



3- "إل جي في 20"

يعد أول هاتف أندرويد يطلق محملاً بأحدث نسخة من أندرويد 7.0- نوغا"، ويقدم أفضل تجربة للفيديو والصور والصوت، إذ يوصف بأنه هاتف للوسائط المتعددة، ويتضمن شاشة 5.7 بوصة وذاكرة عشوائية 4 غيغابايت وسعة تخزين 64 غيغابايت قابلة للزيادة حتى 2 تيرابايت، وبطارية قوية وميزة الشحن السريع ويدعم تقنية الاتصال قريب المدى.



4- "سامسونغ غالاكسي إس 7 إيدج"

إذا كانت الثقة لا تزال موجودة في منتجات سامسونغ، فأمام المستخدمين فرصة اقتناء "غالاكسي إس 7 إيدج"، وهو أصغر قليلاً من "نوت 7"، لكن يبقى لديه نفس تصميم الشاشة الجانبية المنحنية، لكن من دون انفجار أو احتراق.





هاتف "بيكسل" من غوغل

يتمتع بمواصفات تقنية قوية، وأول جهاز يحصل على مساعد غوغل الشخصي، مع إمكانيات كبيرة للكاميرا لأفضل تجربة تصوير، وشاشة بدقة وضوح عالية مقاومة للخدش والكسر. لم يُطرح الهاتف بعد في الأسواق، لكن يمكن طلبه مسبقاً بدءاً من 13 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.