أمازون ستفتح متاجر فعلية لبيع المنتجات الطازجة

تريد شركة أمازون العملاقة للتجارة عبر الإنترنت فتح متاجر صغيرة تبيع فيها الحليب واللحوم ومنتجات أخرى طازجة على ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة على الملف.



ويمكن للزبائن في هذه المتاجر القيام بطلبيات الشراء عبر الهاتف الذكي أو شاشات تعمل باللمس، تشمل منتجات ذات مدة صلاحية طويلة مثل حبوب الفطور، تسلم إليهم في اليوم ذاته.



وأوضحت الصحيفة أن هذه المتاجر ستكون مخصصة للمشتركين في خدمة "فريش" من أمازون التي تسمح في بعض الولايات الأمريكية وفي لندن بتوزيع سلع غذائية على المنازل في مقابل اشتراك قدره 15 دولاراً في الشهر.



وتدرس الشركة إمكانية بناء هذه المتاجر على شكل "درايف" أي تسلم البضائع التي طلبت عبر الإنترنت إلى المستهلك في سيارته من دون أن يضطر إلى الترجل منها.



واكتفت ناطقة باسم المجموعة بالقول "لا نعلق على الشائعات والتكهنات".



وهي ليست المرة الأولى التي تفتح فيها شركة أمازون العملاقة متاجر فعلية. فقد دشنت العام الماضي أول مكتبة لها في سياتل (شمال غرب) وقد أعلنت عن فتح متاجر جديدة في مدن أمريكية أخرى.



ومن خلال تعزيز تقديماتها في مجال المنتجات الطازجة والبقالة، تزيد أمازون الضغط على المتاجر التقليدية مثل "وول مارت"، التي لا يزال غالبية المستهلكين يتوجهون إليها لشراء السلع الغذائية.