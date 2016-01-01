مواقد جديدة تعلم متى تتوقف عن الطهي

قدمت شركات في معرض الإلكترونيات ببرلين العام الجاري مواقد ذكية تعرف متى تتوقف عن الطهي، بفضل المستشعرات المزودة بها والتي تراقب درجات الحرارة المحددة سلفاً.



قُدم جهاز " سيريس 8 " من روبرت بوش، بالإضافة إلى أفران "سينس كوك" من خط "ماستري رينغ" من شركة "إيه بي إلكترولوكس" السويدية، في المعرض، وجاء مزود بضابط حرارة داخلي يتم إدخاله في اللحم لفحص مدى مستوى طهيه.



كما أن هذه التقنية تنبه الطهاة بما إذا كان يتعين وضع حساس في اللحم ليراقب مدى نضج الطعام وضبط درجة الحرارة بناء على ذلك.



وفي ظل حساس " بيرفكت بيك " الموجود في موقد " سيريس 8 " من بوش، تصبح وسيلة الخلة للتأكد من مدى نضج المأكولات بالية.



ويعد مصنعوها بأن المستخدمين لن يضطروا مجددا لاختبار ما إذا كانت الكعكات نضجت من الداخل، فهذه وظيفة الحساس الذي يضبط أيضاً مستويات الرطوبة في الموقد ويطفئ الحرارة عندما يصبح العجين جاهزاً للأكل.